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В Каменском выставили на продажу рынок: сколько просят и что предлагают

Сегодня 09:02
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Цена – около 20 млн гривен (или 500 000 долларов).

Новости Днепра про В Каменском выставили на продажу рынок: сколько просят и что предлагают

26 января на сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение: в Каменском выставили на продажу Димитровский рынок.

В объявлении отмечается, что объект находится на улице Грушевского. За 500 000 долларов (это около 20 млн гривен) продавец предлагает купить земельный участок площадью 500 кв. м, где расположены капитальные и не капитальные сооружения для сдачи в аренду. Также есть холодильная камера и цех для разделки мяса.

Новости Днепра про В Каменском выставили на продажу рынок: сколько просят и что предлагают

Заинтересовало ли кого-то такое предложение – пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Самарском районе Днепра.

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Новости Днепра про В Каменском выставили на продажу рынок: сколько просят и что предлагаютУкраїнська Новости Днепра про В Каменском выставили на продажу рынок: сколько просят и что предлагаютРусский

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