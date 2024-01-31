У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонують

Ціна - близько 20 млн гривень (або ж 500 000 доларів).

26 січня на сайті безкоштовних оголошень з’явилася незвичайна пропозиція: у Кам’янському виставили на продаж Димитрівський ринок.

В оголошенні зазначається, що об’єкт розташований на вулиці Грушевського. За 500 000 доларів (це близько 20 млн гривень) продавець пропонує купити земельну ділянку площею 500 кв. м, на якій розташовані капітальні і не капітальні споруди для здачі в оренду. Також в наявності холодильна камера та цех для розділки м’яса.

Чи зацікавила когось така пропозиція – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра.

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