У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонують

26 січня на сайті безкоштовних оголошень з’явилася незвичайна пропозиція: у Кам’янському виставили на продаж Димитрівський ринок.
В оголошенні зазначається, що об’єкт розташований на вулиці Грушевського. За 500 000 доларів (це близько 20 млн гривень) продавець пропонує купити земельну ділянку площею 500 кв. м, на якій розташовані капітальні і не капітальні споруди для здачі в оренду. Також в наявності холодильна камера та цех для розділки м’яса.
Чи зацікавила когось така пропозиція – поки невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра.
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