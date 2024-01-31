Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонують

У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонують

Сьогодні 09:02
просмотров

Ціна - близько 20 млн гривень (або ж 500 000 доларів).

Новости Днепра про У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонують

26 січня на сайті безкоштовних оголошень з’явилася незвичайна пропозиція: у Кам’янському виставили на продаж Димитрівський ринок.

В оголошенні зазначається, що об’єкт розташований на вулиці Грушевського. За 500 000 доларів (це близько 20 млн гривень) продавець пропонує купити земельну ділянку площею 500 кв. м, на якій розташовані капітальні і не капітальні споруди для здачі в оренду. Також в наявності холодильна камера та цех для розділки м’яса.

Новости Днепра про У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонують

Чи зацікавила когось така пропозиція – поки невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кам’янському виставили на продаж ринок: скільки просять та що пропонуютьУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: хто відтепер матиме право на відстрочку
Новини Дніпра
Сьогодні 07:59
Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: хто відтепер матиме право на відстрочку

У законопроєкті передбачені певні новації.

Спортсменка із Дніпра виборола “золото” та “срібло” на Кубку Європи з фехтування
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Спортсменка із Дніпра виборола “золото” та “срібло” на Кубку Європи з фехтування

Вітаємо!

У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 22:01
У Дніпрі на Новому мосту сталася ДТП, внаслідок якої автівка перекинулася на дах (ВІДЕО)

У Дніпрі на Новому мосту сталася моторошна ДТП.

На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річ
Новини Дніпра
Вчора 20:05
На два ліцеї Дніпра чекають зміни: у чому річ

У Дніпрі два ліцеї отримають назву.

Наверх