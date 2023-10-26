В Каменском вспыхнул частный дом, где живут четыре семьи

В Каменском загорелся частный дом.

Одноэтажный жилой дом загорелся днем 26 октября.

Приехав на место, спасатели обнаружили, что горит комната и крыша одноэтажного жилого дома на четырех хозяев. Возгорание возникло в одной из комнат и огонь распространился на крышу дома. Из-за существования угрозы распространения пожара по всей площади дома чрезвычайники позвали подмогу.

Огнем повреждены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя отделка стен в одной из квартир. Также, повреждена крыша дома. Общая площадь пожара составила 100 кв.

Возгорание локализовано в 12:35 и ликвидировано в 13:37.

Погибших и травмированных нет. Огонь тушили 23 спасателя.

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