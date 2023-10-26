У Кам’янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родини

У Кам'янському спалахнув приватний будинок.

Одноповерховий житловий будинок загорівся вдень 26 жовтня.

Приїхавши на місце, рятувальники виявили, що горить кімната та дах одноповерхового житлового будинку на чотирьох господарів. Займання виникло в одній з кімнат то вогонь поширився на дах оселі. Через існування загрози поширення пожежі по всій площі будинку вогнеборці покликали підмогу.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє оздоблення стін в одній з квартир. Також, пошкоджено дах будинку. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м.

Займання локалізовано о 12:35 та ліквідовано о 13:37.

Загиблих та травмованих немає. Вогонь гасили 23 рятувальники.

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