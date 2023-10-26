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У Кам’янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родини

Вчора 20:45
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У Кам'янському спалахнув приватний будинок.

Новости Днепра про У Кам'янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родини

Одноповерховий житловий будинок загорівся вдень 26 жовтня. 

Приїхавши на місце, рятувальники виявили, що горить кімната та дах одноповерхового житлового будинку на чотирьох господарів. Займання виникло в одній з кімнат то вогонь поширився на дах оселі. Через існування загрози поширення пожежі по всій площі будинку вогнеборці покликали підмогу.

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє оздоблення стін в одній з квартир. Також, пошкоджено дах будинку. Загальна площа пожежі склала 100 кв.м.  

Новости Днепра про У Кам'янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родини

Займання локалізовано о 12:35 та ліквідовано о 13:37.

Загиблих та травмованих немає. Вогонь гасили 23 рятувальники. 

Новости Днепра про У Кам'янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родини

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Новости Днепра про У Кам'янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родиниУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському спалахнув приватний будинок, де живе чотири родиниРусский

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