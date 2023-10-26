На Дніпропетровщині через COVID-19 померли 4 людини

У період з 16 до 22 жовтня у Дніпропетровській області на COVID-19 захворіли 688 чоловік, з них 105 – діти до 17 років. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 43,3%.
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
На стаціонарному лікуванні перебували 89 осіб, 4 з них були госпіталізовані до відділень реанімації та інтенсивної терапії.
Також за цей тиждень зареєстровано 4 летальних випадки від COVID-19.
Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний.
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