На Дніпропетровщині через COVID-19 померли 4 людини

У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність на коронавірус зросла на 43,3%.

У період з 16 до 22 жовтня у Дніпропетровській області на COVID-19 захворіли 688 чоловік, з них 105 – діти до 17 років. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 43,3%.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

На стаціонарному лікуванні перебували 89 осіб, 4 з них були госпіталізовані до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

Також за цей тиждень зареєстровано 4 летальних випадки від COVID-19.

Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині зафіксували випадки зараження штамом COVID-19 “Еріс”: чим він небезпечний.

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