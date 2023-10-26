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У Дніпрі чоловік поцупив чайові у кав’ярні (ВІДЕО)

Вчора 15:28
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Чоловік вкрав 200 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив чайові у кав'ярні (ВІДЕО)

У Дніпрі сьогодні, 26 жовтня, чоловік поцупив з кав’ярні чайові.

Сталося це на вулиці Михайла Грушевського – у тупику трамвая №16. Чоловік років 40-45 зайшов у заклад. Він запитав у працівниць, чи є в наявності десерти – водночас він нібито розмовляв по телефону. Потім він підійшов до стійки, де стоїть баночка з чайовими, та витягнув звідти 200 грн. Після цього чоловік пішов.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Він неодноразово приходив до нас запитувати про десерти, яких вже давно немає у продажу, при цьому він нічого не купував і кожного разу вдавав, що нібито розмовляє по телефону. Шкода, що є люди, які не цінують чужу працю, – зазначили працівники кав’ярні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одному із закладів чоловік поцупив баночку з чайовими (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив чайові у кав'ярні (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив чайові у кав'ярні (ВІДЕО)Русский

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