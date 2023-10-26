На Днепропетровщине из-за COVID-19 умерли 4 человека

В период с 16 по 22 октября в Днепропетровской области COVID-19 заболели 688 человек, из них 105 – дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 43,3%.
Об этом сообщили в Днепропетровском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
На стационарном лечении находились 89 человек, 4 из них были госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии.
Также за эту неделю зарегистрировано 4 летальных случая от COVID-19.
Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, не забывайте о профилактике и прививках.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине зафиксировали случаи заражения штаммом COVID-19 «Эрис»: чем он опасен.
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