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  • На 196,5 тисяч збагатився начальник їдальні військової частини у Дніпрі, який розкрадав харчі

На 196,5 тисяч збагатився начальник їдальні військової частини у Дніпрі, який розкрадав харчі

Вчора 14:52
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У Дніпрі начальника їдальні підозрюють у розкраданні продовольства.

Новости Днепра про На 196,5 тисяч збагатився начальник їдальні військової частини у Дніпрі, який розкрадав харчі

Як йдеться у матеріалах справи, опублікованої на сайті Єдиного реєстру судових рішень, у Дніпрі начальник їдальні військової частини розкрадав продукти. Робив він це разом з завідувачем продовольчого складу. 

У кінці квітня вони вигадали схему, завдяки якій могли отримувати продовольство, яке потім продавали заради грошей. 

Суть схеми полягала у штучному створенні залишків продовольства, яке виділено для харчування військовослужбовців для подальшого продажу. До оборудки долучили ФОП, який торгує в неспеціалізованих магазинах.

Як встановило слідство, 3 червня цього року, начальник їдальні, отримавши на складі військової частини продукти, привласнив їх. Далі сержант перевозив товари на Ford Transit за межі військової частини. Підозрювані встигли заробити на продажу харчів 196,5 тис. гривень.

Начальника їдальні арештували. Щодо підприємця та начальника складу інформації поки немає.

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Новости Днепра про На 196,5 тисяч збагатився начальник їдальні військової частини у Дніпрі, який розкрадав харчіУкраїнська Новости Днепра про На 196,5 тисяч збагатився начальник їдальні військової частини у Дніпрі, який розкрадав харчіРусский

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