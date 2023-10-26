Уже не первый раз: на Днепропетровщине облили зеленой краской скульптуру матери и ребенка

В Никополе на Днепропетровщине облили краской скульптуру матери с ребёнком.

Похоже, в Никополе есть хейтеры керамических скульптур, ведь по словам местных, вандализмом здесь занимаются не впервые.

На очередной случай вредительства обратил внимание никополец Руслан Нимченко. На днях неизвестный облил зеленкой скульптуру, стоящую на территории одного из медучреждений Никополя.

Каким надо быть бы ***м…. Люди, которые с вами, — подписал автор видео.

Мужчина возмущен тем, что в городе невозможно сделать что-нибудь хорошее, потому что вандалы постоянно все ломают. Керамическую скульптуру, которую облили краской, отмывают уже второй день.

Скульптура женщины с ребенком одна из тех, которую изготовили на всеукраинском фестивале скульпторов. Он проходил в Никополе несколько лет подряд. После окончания ивента художники подарили городу несколько монументов, которые потом неоднократно страдали от рук вандалов.

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