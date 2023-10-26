Вже не вперше: на Дніпропетровщині облили зеленою фарбою скульптуру матері та дитини

У Нікополі на Дніпропетровщині облили фарбою скульптуру матері з дитиною.

Схоже у Нікополі є хейтери керамічних скульптур, адже за словами місцевих вандалізмом тут займаються не вперше.

На черговий випадок шкідництва звернув увагу нікополець Руслан Німченко. Днями невідомий облив зеленкою скульптуру, яка стоїть на території одного із медзакладів Нікополя.

Яким треба бути би***м …. Люди, що з вами, – підписав автор відео.

Чоловік обурений тим, що в місті неможливо зробити щось гарне, бо вандали постійно все ламають. Керамічну скульптуру, яку облили фарбою, відмивають вже другий день.

Скульптура жінки з дитиною одна із тих, яку виготовили під час всеукраїнського фестивалю скульпторів, який проходив кілька років поспіль. Після закінчення івенту митці подарували місту декілька монументів, які потім неодноразово страждали від рук вандалів.

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