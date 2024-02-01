В Каменском в сервисцентре МВД делали фейковые очереди, чтобы брать деньги за талоны: детали схемы

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в области обороны восточного региона.
В одном из сервисных центров МВД Каменского, где горожане могут получить услуги, создавали искусственные электронные очереди. Поэтому люди были вынуждены покупать талоны через посредника, чтобы попасть на прием.
Недавно разоблачили двух работниц Территориального сервисного центра МВД Украины города Каменское и двух их знакомых, действовавших в составе организованной группы.
В ноябре житель Каменского предложил работникам сервисного центра МВД схему, благодаря которой они получали дополнительные деньги.
Следствием установлено, что в начале ноября 2023 г. житель г. Каменское решил организовать преступную группу с целью вымогательства и получения неправомерной выгоды от граждан за административные услуги, которые предоставлялись Территориальным сервисным центром, — говорится в сообщении прокуратуры.
Путем манипуляций с регистрацией в системе управления очередью они создавали искусственный дефицит талонов. После чего граждане вынуждены были обращаться к подозреваемому как посреднику и давать ему «на лапу», чтобы зарегистрировать свой автомобиль и получить талон электронной очереди.
Госслужащим центра инкриминируют получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действий с использованием предоставленной ему власти, сопряженное с требованием неправомерной выгоды, совершенное повторно организованной группой. , ч. 3 ст.368 УК Украины).
Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании для указанных лиц меры пресечения, а также проверяется причастность к совершенному другим лицам.
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