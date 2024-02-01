У Кам’янському співробітники сервісцентру МВС робили штучні черги, аби брати гроші за талони: деталі схеми

У Кам'янському на Дніпропетровщині викрили працівників сервісцентру МВС, які робили штучний ажіотаж в електронній черзі, аби їхній знайомий продавав талони.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону.

В одному із сервісних центрів МВС Кам’янського, де містяни можуть отримати послуги, створювали штучні електронні черги. Через це люди були вимушені купляти талони через посередника, аби потрапити на прийом.

Нещодавно викрили двох працівниць Територіального сервісного центру МВС України міста Кам’янське та двох їх знайомих, які діяли у складі організованої групи.

У листопаді житель Кам’янського запропонував працівникам сервісного центру МВС схему, завдяки якій, вони б отримували додаткові кошти.

Слідством встановлено, що на початку листопада 2023 року мешканець м. Кам’янське вирішив організувати злочинну групу з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за адміністративні послуги, які надавались Територіальним сервісним центром, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Шляхом маніпуляцій із реєстрацією в системі керування чергою, вони створювали штучний дефіцит талонів. Після чого громадяни вимушені були звертатись до підозрюваного як посередника та давати йому “на лапу”, аби зареєструвати своє авто та отримати талон електронної черги.

Держслужбовицям центру інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вчиненого інших осіб.

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