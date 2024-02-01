На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Поліцейські Кривого Рогу розшукують 27-річну Вікторію Куропятник та її 4-річну донечку Ангеліну Макаренко.
Відомо, що 21 грудня 2023 року о 16:00 мати з дитиною вийшли з дому. На теперішній час їхнє місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Примети жінки: зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, очі світлі, губи тонкі.
Особливі прикмети: родимка на шиї.
Була одягнена: рожева куртка, сині джинси.
Прикмети дитини: зріст 100 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, світлі очі.
Була одягнена: фіолетова куртка, темні штани, шапка з вушками рожева.
Якщо ви бачили маму та донечку чи знаєте, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 067-568-90-99 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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