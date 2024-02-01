Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Сьогодні 14:09
просмотров

Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Поліцейські Кривого Рогу розшукують 27-річну Вікторію Куропятник та її 4-річну донечку Ангеліну Макаренко.

Відомо, що 21 грудня 2023 року о 16:00 мати з дитиною вийшли з дому. На теперішній час їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
 
Примети жінки: зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, очі світлі, губи тонкі.
Особливі прикмети: родимка на шиї.
Була одягнена: рожева куртка, сині джинси.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Прикмети дитини: зріст 100 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, світлі очі.
Була одягнена: фіолетова куртка, темні штани, шапка з вушками рожева.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Якщо ви бачили маму та донечку чи знаєте, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 067-568-90-99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикметиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикметиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 12:53
У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції

На місце викликали правоохоронців та рятувальників.

У Дніпрі затримали можливого вбивцю неповнолітньої дівчинки, тіло якої знайшли вчора у канаві
Новини Дніпра
Сьогодні 11:13
У Дніпрі затримали можливого вбивцю неповнолітньої дівчинки, тіло якої знайшли вчора у канаві

Учора, 31 січня, у Самарському районі міста у канаві знайшли…

У Новомосковську через перенесення зупинки здешевшає проїзд, але є нюанс
Новини Дніпра
Сьогодні 10:51
У Новомосковську через перенесення зупинки здешевшає проїзд, але є нюанс

У Новомосковську на Дніпропетровщині заявили про здешевшання проїзду через перенесення…

В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух

Без паніки!

Наверх