На Дніпропетровщині безвісти зникли 27-річна жінка та її 4-річна донечка: фото та прикмети

Придивіться уважно до фото!

Поліцейські Кривого Рогу розшукують 27-річну Вікторію Куропятник та її 4-річну донечку Ангеліну Макаренко.

Відомо, що 21 грудня 2023 року о 16:00 мати з дитиною вийшли з дому. На теперішній час їхнє місцеперебування невідоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.



Примети жінки: зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, очі світлі, губи тонкі.

Особливі прикмети: родимка на шиї.

Була одягнена: рожева куртка, сині джинси.

Прикмети дитини: зріст 100 см, худорлявої статури, обличчя овальне, довге світло-русяве волосся, світлі очі.

Була одягнена: фіолетова куртка, темні штани, шапка з вушками рожева.

Якщо ви бачили маму та донечку чи знаєте, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 067-568-90-99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: