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  • “Виходь за мене” на весь екран: житель Дніпра видовищно освідчився коханій (ВІДЕО)

“Виходь за мене” на весь екран: житель Дніпра видовищно освідчився коханій (ВІДЕО)

Сьогодні 13:26
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У Дніпрі ще "не вимерли" романтики.

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Днями на екрані ТРЦ “Дафі”, де зазвичай крутять рекламу, з’явився гігантський напис.

Виходь за мене, – було адресовано комусь.

Пізніше з’ясувалося, що таким чином житель Дніпра вирішив освідчитися своїй коханій. Пара опублікувала відео в соцмережах, де показано момент заручин.

Чоловік підготував для своєї майбутньої нареченої величезний букет троянд, а потім став на одне коліно та дістав обручку. За кіношними заручинами спостерігали друзі пари та випадкові перехожі.

Чи відповіла жінка взаємністю ми не знаємо, бо точної відповіді у відео не чутно, але пара виглядала щасливою, тому скоріш за все у Дніпрі стане однією родиною більше.

У соцмережах неоднозначно відреагували на публічне освідчення. Дехто радіє за пару та бажає їм вдалого подружнього життя, а деякі коментатори стверджують, що під час війни можна було обійтися без помпезних публічних освідчень. Однак багато хто навпаки вбачає в цьому позитив та радий нарешті чути добрі новини.

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