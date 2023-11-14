В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться

6 ноября в полицию обратилась 21-летняя женщина и сообщила, что накануне вечером оставила свой автомобиль у двора одного из частных домов в поселке Новониколаевка Верхнеднепровской территориальной громады, а утром его не было.
Как выяснилось, молодой человек увидел автомобиль и решил прокатиться. Преступник замкнул контакты, завел двигатель и уехал. Во время угона в автомобиле закончилось горючее, поэтому подозреваемый бросил автомобиль и скрылся.
Полицейские отделения полиции №3 Каменского РУП обнаружили автомобиль на соседней улице и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель.
13 ноября юноше сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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