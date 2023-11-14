У Кам’янському районі юнак вкрав старе авто своєї сусідки, щоб покататися

Довго кататись на викраденому авто хлопцю не вдалось – наступного дня правоохоронці повернули його власниці.

6 листопада до поліції звернулась 21-річна жінка та повідомила, що напередодні ввечері залишила своє авто біля двора одного з приватних будинків в селищі Новомиколаївка Верхньодніпровської територіальної громади, а вранці його не було.

Як з’ясувалося, молодик побачив автомобіль та вирішив покататися. Злочинець замкнув контакти, завів двигун та поїхав. Під час викрадення в автомобілі закінчилося пальне, тому підозрюваний кинув автівку та втік.

Поліціянти відділення поліції № 3 Кам`янського РУП виявили автомобіль на сусідній вулиці та встановили зловмисника. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець.

13 листопада юнаку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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