В Каменском продают бывшее здание госбанка за 550 тыс долларов

Здание, где когда-то размещался Госбанк Каменского, продают.

Сооружение давно перешло к частной собственности. Сейчас здесь размещаются офисные помещения.

Речь идет о здании по адресу проспект Свободы, 2 (недалеко от памятника «Прометей»). Когда-то в ней базировался Государственный банк, впоследствии «Укрсоцбанк», а сейчас здесь в основном арендованные офисы.

Объявление о продаже объекта было обнародовано 19 февраля. За него хотят получить 550 000 долларов (или около 20 млн. гривен, в зависимости от курса).

В комплексе со зданием бывшего Госбанка идут гаражи на заднем дворе. Среди бонусов указаны бронированные окна на первом этаже.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: