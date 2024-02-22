В Каменском продают бывшее здание госбанка за 550 тыс долларов

Сооружение давно перешло к частной собственности. Сейчас здесь размещаются офисные помещения.
Речь идет о здании по адресу проспект Свободы, 2 (недалеко от памятника «Прометей»). Когда-то в ней базировался Государственный банк, впоследствии «Укрсоцбанк», а сейчас здесь в основном арендованные офисы.
Объявление о продаже объекта было обнародовано 19 февраля. За него хотят получить 550 000 долларов (или около 20 млн. гривен, в зависимости от курса).
В комплексе со зданием бывшего Госбанка идут гаражи на заднем дворе. Среди бонусов указаны бронированные окна на первом этаже.
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