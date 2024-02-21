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В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)

Сегодня 21:32
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В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.

Новости Днепра про В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)

Об этом сообщил в Facebook владелец кота Антон.

20 февраля. Молодые искатели закладок у ботанического сада забрали моего кота. Присмотритесь, пожалуйста, может узнаете этих людей, – пишет владелец похищенного пушистика.

Все произошло вблизи ДИИТа и ботанического сада ДНУ на проспекте Науки (ранее – Гагарина).

На видео, которое сняли камеры наблюдения у дома, видно, как трое юношей идут по улице частного сектора и общаются. Рядом бегал кот, которого потом поймал один из ребят и унес с собой.

На записи слышно, как один из его товарищей предполагает, что у животного может быть хозяин. Вероятно, юноша был уверен, что котик беспризорный, потому и унес его. Однако у пушистика есть хозяин, который его ищет.

Но парень ответил другу, что теперь «кот мой», после чего юноши пошли дальше по переулку, где уже нет камер наблюдения.

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