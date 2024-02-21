Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль

Дым в одном из боксов гаражного кооператива в поселке Слобожанское Днепровского района был замечен днем 21 февраля.
Как рассказали спасатели, сообщение об этом поступило в 16.22.
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что внутри гаражного бокса горит имущество и автомобиль «MAZDA 3» на площади 36 квадратных метров. Через 40 минут пожар был полностью потушен.
Погибших и травмированных нет.
Напомним, в Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади.
Читайте также:
Автор:
В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.
Ливневую канализацию на Европейские площади ломают "автохамы".
В Днепре заметили трамвайного зацепера.
В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.
В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.
Ливневую канализацию на Европейские площади ломают "автохамы".
В Днепре заметили трамвайного зацепера.
Жителя Никополя обвиняют в мародерстве.
Причина проблем с отоплением в Кривом Роге – российские удары, из-за которых система отопления дала сбой.
Присмотритесь внимательно к фото!
Похоже, Новомосковск таки будет называться Самар.
В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.
Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает менее 15 лет не могут получать пенсию. Государство вместо этого выплачивает им социальную помощь. Каждый год сумма помощи может меняться, поскольку зависит от суммы прожиточного минимума.
Птицу спасали сотрудники ГСЧС.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!