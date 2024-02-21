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Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль

Сегодня 21:54
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В Днепровском районе сгорел автомобиль.

Новости Днепра про Под Днепром в гараже внезапно загорелся автомобиль

Дым в одном из боксов гаражного кооператива в поселке Слобожанское Днепровского района был замечен днем 21 февраля.

Как рассказали спасатели, сообщение об этом поступило в 16.22.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что внутри гаражного бокса горит имущество и автомобиль «MAZDA 3» на площади 36 квадратных метров. Через 40 минут пожар был полностью потушен.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, в Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади.

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