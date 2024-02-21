В Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади

На это обратил внимание днепрянин Александр, написавший жалобу в Громадскую раду.
Очередные новые провалы ливневой решетки со стороны трамвайных путей, куда едут безнаказанно в знак все, кому не лень. Первая была провалена из-за наезда машины 14.02.24, а вторая уже добавилась 15.02.24. И это, пожалуй, не конец. Кто-то строит и ремонтирует, а кто безнаказанно все это уничтожает. Вся ул. Центральная от Вяч. Липинского и в ТЦ Европа заставлена машинами круглосуточно. Хотя рядом две отличные стоянки: на площади и за ЦУМом. Огромная просьба навести порядок в работе соответствующих служб города и переставить цветочные клумбы со стороны парковки машин, то есть трамвайных путей, еще лучше антипарковых заборов, — написал он.
Автомобилисты часто оставляли автомобиль именно на ливневой канализации, чем продавливали металлические решетки.
Чтобы они не смогли ставить здесь машины, коммунальщики Инспекции с благоустройства установили здесь препятствия – цветочные клумбы. Теперь машины чисто физически не заедут на решетку.
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