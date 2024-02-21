Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади

В Днепре защитят от «автохамов» ливневую канализацию на Европейской площади

Сегодня 20:48
просмотров

Ливневую канализацию на Европейские площади ломают "автохамы".

Новости Днепра про В Днепре защитят от

На это обратил внимание днепрянин Александр, написавший жалобу в Громадскую раду.

Очередные новые провалы ливневой решетки со стороны трамвайных путей, куда едут безнаказанно в знак все, кому не лень. Первая была провалена из-за наезда машины 14.02.24, а вторая уже добавилась 15.02.24. И это, пожалуй, не конец. Кто-то строит и ремонтирует, а кто безнаказанно все это уничтожает. Вся ул. Центральная от Вяч. Липинского и в ТЦ Европа заставлена машинами круглосуточно. Хотя рядом две отличные стоянки: на площади и за ЦУМом. Огромная просьба навести порядок в работе соответствующих служб города и переставить цветочные клумбы со стороны парковки машин, то есть трамвайных путей, еще лучше антипарковых заборов, — написал он.

Автомобилисты часто оставляли автомобиль именно на ливневой канализации, чем продавливали металлические решетки.

Чтобы они не смогли ставить здесь машины, коммунальщики Инспекции с благоустройства установили здесь препятствия – цветочные клумбы. Теперь машины чисто физически не заедут на решетку.

Новости Днепра про В Днепре защитят от

Новости Днепра про В Днепре защитят от

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре защитят от Українська Новости Днепра про В Днепре защитят от Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 21:32
В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)

В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.

В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 20:11
В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

В Днепре заметили трамвайного зацепера.

Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.

Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает…

Последние новости

В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)
В Днепре юноши случайно похитили чужого домашнего кота (ВИДЕО)

В Днепре юноши, прогуливавшиеся вблизи ботсада, похитили кота.

Сегодня 21:32
1
просмотров
В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)
В Днепре заметили безбилетника-экстремала (ВИДЕО)

В Днепре заметили трамвайного зацепера.

Сегодня 20:11
4
просмотров
Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен
Житель Никополя намарадерил у соседей на 100 тысяч гривен

Жителя Никополя обвиняют в мародерстве.

Сегодня 19:21
5
просмотров
Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой
Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой

Причина проблем с отоплением в Кривом Роге – российские удары, из-за которых система отопления дала сбой.

Сегодня 18:43
3
просмотров
В Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении
В Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 18:01
6
просмотров
Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название
Не Новая Самар: нардепы собираются вернуть Новомосковску историческое название

Похоже, Новомосковск таки будет называться Самар.

Сегодня 17:56
3
просмотров
Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми
Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.

Сегодня 17:20
2
просмотров
Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма
Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает менее 15 лет не могут получать пенсию. Государство вместо этого выплачивает им социальную помощь. Каждый год сумма помощи может меняться, поскольку зависит от суммы прожиточного минимума.

Сегодня 17:19
2
просмотров
На Днепропетровщине спасли лебедя, который примерз ко льду
На Днепропетровщине спасли лебедя, который примерз ко льду

Птицу спасали сотрудники ГСЧС.

Сегодня 17:01
6
просмотров
«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма
«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма

В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.

Сегодня 16:29
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх