У Дніпрі захистять від “автохамів” зливову каналізацію на Європейській площі

На це звернув увагу дніпрянин Олександр, який написав скаргу до Громадської ради.
Чергові нові провали зливових ґрат з боку трамвайних шляхів, куди їдуть безкарно на знак усі, кому не ліньки. Перша була провалена через наїзд машини 14.02.24, а друга вже додалася 15.02.24. І це, мабуть, не кінець. Хтось будує та ремонтує, а хтось безкарно все це знищує. Вся вул. Центральна від В’яч. Липинського і до ТЦ Європа заставлена машинами цілодобово. Хоча поряд дві чудові стоянки: на площі та за ЦУМом. Величезне прохання навести лад у роботі відповідних служб міста та переставити квіткові клумби з боку паркування машин, тобто трамвайних колій, ще краще антипаркувальні огорожі, – написав він.
Автомобілісти часто залишали авто саме на зливовій каналізації, чим продавлювали металеві решітки.
Аби вони не змогли ставити тут машини, комунальники Інспекції з благоустрою встановили тут перепони – квіткові клумби. Тепер машини чисто фізично не заїдуть на решітки.
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