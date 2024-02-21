У Дніпрі захистять від “автохамів” зливову каналізацію на Європейській площі

Зливову каналізацію на Європейські площі ламають "автохами".

На це звернув увагу дніпрянин Олександр, який написав скаргу до Громадської ради.

Чергові нові провали зливових ґрат з боку трамвайних шляхів, куди їдуть безкарно на знак усі, кому не ліньки. Перша була провалена через наїзд машини 14.02.24, а друга вже додалася 15.02.24. І це, мабуть, не кінець. Хтось будує та ремонтує, а хтось безкарно все це знищує. Вся вул. Центральна від В’яч. Липинського і до ТЦ Європа заставлена машинами цілодобово. Хоча поряд дві чудові стоянки: на площі та за ЦУМом. Величезне прохання навести лад у роботі відповідних служб міста та переставити квіткові клумби з боку паркування машин, тобто трамвайних колій, ще краще антипаркувальні огорожі, – написав він.

Автомобілісти часто залишали авто саме на зливовій каналізації, чим продавлювали металеві решітки.

Аби вони не змогли ставити тут машини, комунальники Інспекції з благоустрою встановили тут перепони – квіткові клумби. Тепер машини чисто фізично не заїдуть на решітки.

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