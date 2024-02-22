У Кам’янському продають колишню будівлю держбанку за 550 тис доларів

Будівлю, де колись розташовувався Держбанк Кам’янського, продають.

Споруда давно перейшла до приватної власності. Наразі тут розташовуються офісні приміщення.

Йдеться про будівлю за адресою проспект Свободи, 2 (неподалік від пам’ятника «Прометей»). Колись у ній базувався Державний банк, згодом “Укрсоцбанк”, а зараз тут здебільшого орендовані офіси.

Оголошення про продаж об’єкту було оприлюднено 19 лютого. За нього хочуть отримати 550 000 доларів (або близько 20 млн гривен, в залежності від курсу).

У комплексі з будівлею колишнього Держбанку йдуть гаражі на задньому дворі. Серед бонусів також вказані броньовані вікна на першому поверсі.

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