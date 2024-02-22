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У Кам’янському продають колишню будівлю держбанку за 550 тис доларів

Сьогодні 10:47
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Будівлю, де колись розташовувався Держбанк Кам’янського, продають.

Новости Днепра про У Кам'янському продають колишню будівлю держбанку за 550 тис доларів

Споруда давно перейшла до приватної власності. Наразі тут розташовуються офісні приміщення. 

Йдеться про будівлю за адресою проспект Свободи, 2 (неподалік від пам’ятника «Прометей»). Колись у ній базувався Державний банк, згодом “Укрсоцбанк”, а зараз тут здебільшого орендовані офіси.

Оголошення про продаж об’єкту було оприлюднено 19 лютого. За нього хочуть отримати 550 000 доларів (або близько 20 млн гривен, в залежності від курсу).

У комплексі з будівлею колишнього Держбанку йдуть гаражі на задньому дворі. Серед бонусів також вказані броньовані вікна на першому поверсі.

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