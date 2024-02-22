У Кривому Розі судили агентку рф, яка корегувала вогонь по техніці та локаціях підрозділів ЗСУ

Жінку засудили до 15 років за ґратами.

Мешканка Кривого Рогу наприкінці квітня 2023 року через проросійські переконання погодилась на співпрацю з фсб рф.

Вона об’їжджала вулиці міста та знімала розташування особового складу українських військовослужбовців і техніки. Далі агентка надсилала всю інформацію своїм кураторам. Також вона фіксувала та передавала дані щодо результатів ворожих обстрілів. З метою конспірації жінка використовувала анонімний акаунт в месенджері з подальшим видаленням переписки.

Крім цього, вона «зливала» вказану інформацію адміністратору одного з проросійських Телеграм-каналів за грошову винагороду – 100 доларів.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Пізніше жінку судили. Її визнали винною у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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