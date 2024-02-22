У Кривому Розі судили агентку рф, яка корегувала вогонь по техніці та локаціях підрозділів ЗСУ

Мешканка Кривого Рогу наприкінці квітня 2023 року через проросійські переконання погодилась на співпрацю з фсб рф.
Вона об’їжджала вулиці міста та знімала розташування особового складу українських військовослужбовців і техніки. Далі агентка надсилала всю інформацію своїм кураторам. Також вона фіксувала та передавала дані щодо результатів ворожих обстрілів. З метою конспірації жінка використовувала анонімний акаунт в месенджері з подальшим видаленням переписки.
Крім цього, вона «зливала» вказану інформацію адміністратору одного з проросійських Телеграм-каналів за грошову винагороду – 100 доларів.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Пізніше жінку судили. Її визнали винною у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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