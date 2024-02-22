Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло

Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло

Сьогодні 07:00
просмотров

Зарядіть все!

Новости Днепра про Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 22 лютого, у Дніпрі знову вимикатимуть світло за деякими адресами.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. 152-ї дивізії: 160-Д;
  • вул. Аеродром: 14-Б, 147, 211, 227, 271, 303;
  • вул. Аеропорт: 145, 160-Б, 160-Г, 187, 209, 210-А, 210-Г, 223-А, 250, 263;
  • вул. Будівельників: 10-Н, 17;
  • вул. Мукаша Салакунова: 16-К;
  • ж/м Тополя-1: 1;
  • пров. Джинчарадзе: 1;
  • Запорізьке шосе: 30-Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світлоУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі юнаки випадково викрали чужого домашнього кота (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 21:32
У Дніпрі юнаки випадково викрали чужого домашнього кота (ВІДЕО)

У Дніпрі юнаки, які прогулювалися поблизу ботсаду, викрали кота.

У Дніпрі захистять від “автохамів” зливову каналізацію на Європейській площі
Новини Дніпра
Вчора 20:48
У Дніпрі захистять від “автохамів” зливову каналізацію на Європейській площі

Зливову каналізацію на Європейські площі ламають "автохами".

“Трамвайний ухилянт”: у Дніпрі помітили безбілетника-екстремала (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 20:11
“Трамвайний ухилянт”: у Дніпрі помітили безбілетника-екстремала (ВІДЕО)

У Дніпрі помітили трамвайного зачепера.

У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині
Новини Дніпра
Вчора 18:01
У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині

Придивіться уважно до фото!

Наверх