Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло

Зарядіть все!

Сьогодні, 22 лютого, у Дніпрі знову вимикатимуть світло за деякими адресами.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. 152-ї дивізії: 160-Д;

вул. Аеродром: 14-Б, 147, 211, 227, 271, 303;

вул. Аеропорт: 145, 160-Б, 160-Г, 187, 209, 210-А, 210-Г, 223-А, 250, 263;

вул. Будівельників: 10-Н, 17;

вул. Мукаша Салакунова: 16-К;

ж/м Тополя-1: 1;

пров. Джинчарадзе: 1;

Запорізьке шосе: 30-Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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