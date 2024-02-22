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Новини Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло
Адрес стало більше: де сьогодні у Дніпрі знову планово вимикатимуть світло
Зарядіть все!
Сьогодні, 22 лютого, у Дніпрі знову вимикатимуть світло за деякими адресами.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні
з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. 152-ї дивізії: 160-Д;
вул. Аеродром: 14-Б, 147, 211, 227, 271, 303;
вул. Аеропорт: 145, 160-Б, 160-Г, 187, 209, 210-А, 210-Г, 223-А, 250, 263;
вул. Будівельників: 10-Н, 17;
вул. Мукаша Салакунова: 16-К;
ж/м Тополя-1: 1;
пров. Джинчарадзе: 1;
Запорізьке шосе: 30-Л, 40, 42, 48, 56, 60, 68.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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