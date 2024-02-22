На Дніпропетровщині приземлили 3 ворожих “шахеди”

3 ворожих “шахеди” збили наші захисники у Кам’янському та Павлоградському районах.
Загалом у ніч на 22 лютого окупанти атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed». 8 з них було знищено.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Дякую нашим оборонцям неба за цілодобовий захист! – додав він.
Щодо обстрілів – ніч в області минула спокійно! У жодній із громад обстрілів не зафіксовано!
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