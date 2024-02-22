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На Дніпропетровщині приземлили 3 ворожих “шахеди”

Сьогодні 07:49
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Росіяни знову намагалися атакувати Дніпропетровщину безпілотниками.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині приземлили 3 ворожих

Фото умовне.

3 ворожих “шахеди” збили наші захисники у Кам’янському та Павлоградському районах.

Загалом у ніч на 22 лютого окупанти атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed». 8 з них було знищено.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую нашим оборонцям неба за цілодобовий захист! – додав він.

Щодо обстрілів – ніч в області минула спокійно! У жодній із громад обстрілів не зафіксовано!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині приземлили 3 ворожих Українська

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