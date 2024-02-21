Під Дніпром в гаражі раптово спалахнув автомобіль

У Дніпровському районі згоріла автівка.

Дим в одному із боксів гаражного кооперативу в селищі Слобожанське Дніпровського району помітили вдень 21 лютого.

Як розповіли рятувальники, повідомлення про це надійшло о 16:22.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що всередині гаражного боксу горить майно та легковий автомобіль “MAZDA 3” на площі 36 квадратних метрів. Через 40 хвилин пожежу повністю загасили.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у Дніпрі захистять від “автохамів” зливову каналізацію на Європейській площі.

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