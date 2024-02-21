Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Під Дніпром в гаражі раптово спалахнув автомобіль

Сьогодні 21:54
просмотров

У Дніпровському районі згоріла автівка.

Новости Днепра про Під Дніпром в гаражі раптово спалахнув автомобіль

Дим в одному із боксів гаражного кооперативу в селищі Слобожанське Дніпровського району помітили вдень 21 лютого.

Як розповіли рятувальники, повідомлення про це надійшло о 16:22.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що всередині гаражного боксу горить майно та легковий автомобіль “MAZDA 3” на площі 36 квадратних метрів. Через 40 хвилин пожежу повністю загасили. 

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у Дніпрі захистять від “автохамів” зливову каналізацію на Європейській площі.

Читайте також:

Новости Днепра про Під Дніпром в гаражі раптово спалахнув автомобільУкраїнська Новости Днепра про Під Дніпром в гаражі раптово спалахнув автомобільРусский

Автор:


#дснс #новини Дніпра #пожежа
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Наверх