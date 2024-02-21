На Дніпропетровщині врятували лебедя, який примерз до криги

Птаха рятували співробітники ДСНС.

Сьогодні вдень на лінію “101” зателефонували мешканці села Маломихайлівка Синельниківського району. Вони повідомили, що на водоймі лебідь примерз до криги.

Рятувальники прибули на місце. За допомогою гумового човна вони дістались до птаха, що був у 100 метрах від берега, та вивільнили його з крижаної пастки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Врятованого лебедя ДСНС-ники передали місцевим мешканцям.

До порятунку крилатого красеня залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі потребує допомоги котик, якого побили та кинули помирати на пустирі.

Читайте також:

Українська

Автор: