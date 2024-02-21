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Нардепи з Дніпра пропонують запровадити відеомоніторинг за публічним порядком та людьми

Сьогодні 17:20
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В Україні пропонують розпочати відеомоніторинг стану публічної безпеки.

Новости Днепра про Нардепи з Дніпра пропонують запровадити відеомоніторинг за публічним порядком та людьми

Депутати хочуть запровадити режим відеоспостереження за громадянами. За допомогою камер хочуть стежити за територіями громадського користування – вулицями, державними установами та ін.

Серед ініціаторів законопроєкту, який з’явився на сайті Верховної Ради 21 лютого, нардепи з Дніпра В’ячеслав Медяник та Максим Бужанський. 

Відеомоніторити планують публічні місця, території та автівки, щоб ідентифікувати людей на основі біометричних даних особистої інформації.

Об’єктами відеомоніторингу будуть:

  • інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;
  • громадські місця;
  • інші території загального користування;
  • території, будівлі, споруди навчальних закладів, охорони здоров’я та приміщення у них;

Насправді у багатьох містах вже присутні системи відеоспостереження, але камери здебільшого пильнують за ситуацією на дорогах. До прикладу, у Дніпрі діє “Ситуаційний центр” та програма “Безпечне місто” доступ до яких мають правоохоронці. Неодноразово поліціянтам вдавалося знайти порушників саме завдяки цим системам. 

Однак у новому законопроєкті хочуть розширити перелік об’єктів відеоспостереження та дозволити ідентифікувати людей.

Ідентифікація особи буде проходити на підставі певного набору біометричних даних і такої інформації: ім’я, дата народження/смерті, місце народження, стать, а також:

  • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання або знаходження особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання або знаходження особи;
  • відомості про громадянство або його відсутність;
  • відцифроване обличчя;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта.

Важливо! Поки що це тільки пропозиція нардепів. Попереду розгляд законопроєкту профільними комітетами та голосування у Раді, якщо документ винесуть на розгляд до зали засідань. 

Новости Днепра про Нардепи з Дніпра пропонують запровадити відеомоніторинг за публічним порядком та людьми

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Новости Днепра про Нардепи з Дніпра пропонують запровадити відеомоніторинг за публічним порядком та людьмиУкраїнська

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