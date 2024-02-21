Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

Депутаты хотят ввести режим видеонаблюдения за гражданами. С помощью камер хотят следить за территориями общественного пользования – улицами, государственными учреждениями и т.д.
Среди инициаторов появившегося на сайте Верховной Рады 21 февраля законопроекта нардепы из Днепра Вячеслав Медяник и Максим Бужанский.
Видеомониторить планируют публичные места, территории и автомобили, чтобы идентифицировать людей на основе биометрических данных личной информации.
Объектами видеомониторинга будут:
На самом деле во многих городах уже присутствуют системы видеонаблюдения, но камеры в основном следят за ситуацией на дорогах. К примеру, в Днепре действует «Ситуационный центр» и программа «Безопасный город» доступ к которым имеют правоохранители. Неоднократно полицейским удавалось найти нарушителей именно благодаря этим системам.
Однако в новом законопроекте хотят расширить список объектов видеонаблюдения и разрешить идентифицировать людей.
Идентификация личности будет проходить на основании определенного набора биометрических данных и такой информации: имя, дата рождения/смерти, место рождения, пол, а также:
Важно! Пока это только предложение нардепов. Предстоит еще рассмотрение законопроекта профильными комитетами и голосование в Раде, если документ вынесут на рассмотрение в зал заседаний.
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