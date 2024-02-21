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Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

Сегодня 17:20
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В Украине предлагается начать видеомониторинг состояния публичной безопасности.

Новости Днепра про Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

Депутаты хотят ввести режим видеонаблюдения за гражданами. С помощью камер хотят следить за территориями общественного пользования – улицами, государственными учреждениями и т.д.

Среди инициаторов появившегося на сайте Верховной Рады 21 февраля законопроекта нардепы из Днепра Вячеслав Медяник и Максим Бужанский.

Видеомониторить планируют публичные места, территории и автомобили, чтобы идентифицировать людей на основе биометрических данных личной информации.

Объектами видеомониторинга будут:

  • информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;
    общественные места;
  • другие территории общего использования;
  • территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

На самом деле во многих городах уже присутствуют системы видеонаблюдения, но камеры в основном следят за ситуацией на дорогах. К примеру, в Днепре действует «Ситуационный центр» и программа «Безопасный город» доступ к которым имеют правоохранители. Неоднократно полицейским удавалось найти нарушителей именно благодаря этим системам.

Однако в новом законопроекте хотят расширить список объектов видеонаблюдения и разрешить идентифицировать людей.

Идентификация личности будет проходить на основании определенного набора биометрических данных и такой информации: имя, дата рождения/смерти, место рождения, пол, а также:

  • сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства или нахождении лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства или нахождении лица;
  • сведения о гражданстве или его отсутствии;
  • отцифрованное лицо;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта.

Важно! Пока это только предложение нардепов. Предстоит еще рассмотрение законопроекта профильными комитетами и голосование в Раде, если документ вынесут на рассмотрение в зал заседаний.

Новости Днепра про Нардепы из Днепра предлагают ввести видеомониторинг за публичным порядком и людьми

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