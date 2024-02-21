Коп із Дніпра запропонував винуватцю ДТП «вирішити всі його проблеми» за 2 тис. доларів

Тепер правоохоронцю загрожує покарання у вигляді до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Правоохоронець із Дніпра пообіцяв винуватцю ДТП, у якій травмувалися люди, закрити кримінальне провадження та повернути арештований автомобіль. За свої «послуги» коп запросив 2 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Але чоловік, який потрапив у ДТП, був не готовий заплатити таку суму, адже його арештована машина коштувала дешевше. Тому правоохоронець зробив «знижку» до 20 тис. гривень.

Згодом містянин передав хабар поліцейському, але коли той взяв гроші та повернувся на роботу з конвертом, його затримали.

Правоохоронцю повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Триває слідство.

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