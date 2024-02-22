На Днепропетровщине приземлили 3 вражеских «шахеда»

Россияне снова пытались атаковать Днепропетровщину беспилотниками.

3 вражеских «шахеда» сбили наши защитники в Каменском и Павлоградском районах.

Всего в ночь на 22 февраля оккупанты атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа «Shahed». 8 из них были уничтожены.

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Спасибо нашим защитникам неба за круглосуточную защиту! – добавил он.

Относительно обстрелов – ночь в области прошла спокойно! Ни в одной из громад обстрелов не зафиксировано!

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