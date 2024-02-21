У Дніпрі юнаки випадково викрали чужого домашнього кота (ВІДЕО)

Про це повідомив у Facebook власник кота Антон.
20 лютого. Молоді шукачі закладок біля ботанічного саду забрали мого кота. Придивіться, будь ласка, може впізнаєте цих людей, – пише власник викраденого пухнастика.
Усе сталося поблизу ДІІТу та ботанічного саду ДНУ на проспекті Науки (раніше – Гагаріна).
На відео, яке відзняли камери спостереження поблизу будинку, видно, як троє юнаків йдуть вулицею приватного сектору та спілкуються. Поруч бігав кіт, якого потім піймав один із хлопців та забрав з собою.
На записі чутно, як один із його товаришів припускає, що тварина може мати господаря. Ймовірно, юнак був впевнений, що котик безпритульний, тому й забрав його. Проте у пухнастика є хазяїн, який його розшукує.
Але хлопець відповів другові, що тепер “кіт мій”, після чого юнаки пішли далі провулком, де вже немає камер спостереження.
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