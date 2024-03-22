В Каменском на взятке подловили госслужащую

Детали дела рассказали в Нацполиции и Днепропетровской областной прокуратуре.
Как выяснили правоохранители, чиновница Государственной исполнительной службы собиралась за вознаграждение «закрыть глаза» и отменить арест на имущество жителя Днепропетровщины.
По информации Нацполиции, госслужащая пообещала закрыть исполнительное производство в отношении 59-летнего мужчины и прекратить все меры по его принудительному исполнению.
Как уточнили в прокуратуре, взятку подозреваемая требовала и получила от гражданки, которой пообещала не конфисковывать имущество местного жителя. Сумму полученного вознаграждения правоохранители не сообщают.
Разоблачили чинновницу после того, как она получила взятку. Задержали подозреваемую полицейские Каменского районного управления полиции совместно с сотрудниками Управления СБУ в Днепропетровской области.
Правоохранители провели обыски на дому и на рабочем месте фигурантки. Сотрудники СБУ изъяли документацию, компьютерную технику и мобильный телефон.
20 марта по согласованию с Каменской окружной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.
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