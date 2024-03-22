У Кам’янському на хабарі підловили держслужбовицю

У Кам'янському на Дніпропетровщини викрили на хабарі держслужбовицю.

Деталі справи розповіли у Нацполіції та у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Як з’ясували правоохоронці, посадовиця Державної виконавчої служби збиралася за винагороду “закрити очі” та скасувати арешт на майно жителя Дніпропетровщини.

За інформацією Нацполіції, держслужбовиця пообіцяла закрити виконавче провадження стосовно 59-річного чоловіка та припинити усі заходи з його примусового виконання.

Як уточнили у прокуратурі, хабар підозрювана вимагала та одержала від громадянки, якій пообіцяла не конфісковувати майно місцевого жителя. Суму отриманої винагороди правоохоронці не повідомляють.

Викрили посадовицю після того, як вона отримала хабар. Затримали підозрювану поліціянти Кам’янського районного управління поліції спільно зі співробітниками Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Правоохоронці провели обшуки вдома та на робочому місці фігурантки. Співробітники СБУ вилучили документацію, комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

20 березня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

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