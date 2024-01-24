В Каменском муж чиновницы мэрии получит 24 миллиона на латание дорог по завышенным ценам

Муж чиновницы Каменского получит 24 миллиона на латание дорог по завышенным ценам.

Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета Днепропетровской области 3 января по результатам тендеров заказал ООО «Укравтострой» ремонт дорог на 24 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро».

На дороги возле домов в 2024 году хотят потратить 5 млн, а на устройство дорожного покрытия в городе — 19 млн. Речь идет о холодном фрезеровании, ямочном ремонте, обустройстве асфальтобетонного покрытия, машинной ликвидации выбоин и перевозке мусора.

Работы будут оплачивать в течение 120 банковских дней после исполнения, говорится в тендере.

Дороги это всегда хорошо, но «Наши деньги» обратили внимание на то, что половина средств, более 11 млн грн, пойдет на плотный асфальтобетон мелкозернистый типа Б марки 2 по 9 179 грн/т (здесь и далее цены и суммы по НДС). Что очень дорого, отмечает СМИ.

Стоимость работ сравнили с другими закупками, которые производили в области. К примеру, в декабре 2023 года Песчанский сельсовет Новомосковского района заказывал капремонты сельских улиц до конца года. Там такой асфальтобетон стоил 5 112–6 600 грн/т, что 28-44% дешевле нынешней цены для Каменского.

Также в мониторинге «ГосдорНИИ» тоже нет подобных цен на асфальт. Для Днепропетровской области цены были в пределах 5 479-7 820 грн/т, что на 15-40% дешевле.

То есть Каменский городской совет мог бы значительно сэкономить, закупив щебень по более низким ценам, как это сделали в соседнем районе.

Щебень М1000 фракцией 5[3]-10 мм учли по 2 160 грн/куб. м. В мониторинге цена щебня фракцией 5-10 мм составляет 800 грн/куб. м, что на 63% ниже, но марка не указана.

Дороги в Каменском будет латать муж чиновницы мэрии

СМИ также обратили внимание на то, что закупку провели без торгов, потому что на них кроме избранной фирмы никто не пришел.

Для участия в торгах необходимо предоставить аналогичный договор на текущий ремонт дорожного покрытия/дорог или устройство дорожного покрытия, выполненный минимум на 90% суммы.

Департамент ЖКХ и строительства Каменского городского совета, который проводил закупку, возглавляет Дмитрий Губский.

Днепровским «Укравтостроем», выигравшим тендер, владеет Вадим Ермоленко из Каменского. Это супруг Галины Ермоленко, которая занимает должность директора Департамента экономического развития Каменского горсовета с 2017 года, пишут «Наші гроші«.

Расследователи обратили внимание на то, что Ермоленко еще в 2015 году пытался попасть в облсовет от «Оппоблока», но проиграл.

Вадим Ермоленко является основателем КолП «Днепровский карьер» и ООО «Дор Трест» единолично, а также обслуживающего кооператива «Спортивный поселок» вместе с супругой, Антоном Чупининым, Валерием Морозом и Александром Ивановым.

Владеют компаниями, которые производят ремонты дорог и родственники Вадима Ермоленко. Сам Вадим также является основателем ООО «Дорпромсервис», Людмила Ермоленко (вероятно, мать) — ООО «Промдорсервис», а Виталий Ермоленко (вероятно, отец) — ООО «Альтинвест» (все три на сегодняшний день находятся в состоянии прекращения).

Ранее соучредителем «Укравтостроя» был днепровец Вячеслав Гончаренко. Он владел фирмами «Дорсервис-Плюс» (прекращено), «Доринвест» и «Стройдорсервис» (прекращаются).

С 2019 года «Укравтострой» натендерил 579 млн грн, преимущественно у нынешнего заказчика.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: