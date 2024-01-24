У Кам’янському чоловік чиновниці мерії отримає 24 мільйони на латання доріг за завищеними цінами

Чоловік посадовиці мерії Кам'янського отримає 24 мільйони на латання доріг за завищеними цінами.

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 3 січня за результатами тендерів замовив ТОВ «Укравтобуд» ремонт доріг на 24 млн грн.

Про це повідомляється у системі “Прозорро”.

На дороги біля будинків у 2024 хочуть витратити 5 млн, а на влаштування дорожнього покриття в місті – 19 млн. Йдеться про холодне фрезерування, ямковий ремонт, влаштування асфальтобетонного покриття, машинну ліквідацію вибоїн і перевезення сміття.

Роботи оплачуватимуть протягом 120 банківських днів після виконання, йдеться у тендері.

Дороги це завжди добре, але “Наші гроші” звернули увагу на те, що половина коштів, понад 11 млн грн, піде на щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 9 179 грн/т (тут і далі ціни та суми з ПДВ). Що дуже дорого, зазначає ЗМІ.

Вартість робіт порівняли з іншими закупівлями, які робили в області. До прикладу, у грудні 2023 року Піщанська сільрада Новомосковського району замовляла капремонти сільських вулиць до кінця року. Там такий асфальтобетон коштував 5 112–6 600 грн/т, що 28-44% дешевше від нинішньої ціни для Кам’янського.

Також у моніторингу “ДерждорНДІ” теж немає подібних цін на асфальт. Для Дніпропетровської області ціни були межах 5 479-7 820 грн/т, що 15-40% дешевше.

Тобто Кам’янська міська рада могла б значно заощадити, закупивши щебінь за нижчими цінами, як це зробили в сусідньому районі.

Щебінь М1000 фракцією 5[3]-10 мм врахували по 2 160 грн/куб. м. У моніторингу ціна щебня фракцією 5-10 мм складає 800 грн/куб. м, що на 63% нижче, але марка не вказана.

Дороги в Кам’янському лататиме чоловік посадовиці

ЗМІ також звернули увагу на те, що закупівлю провели без торгів, бо на них окрім обраної фірми ніхто не прийшов.

Для участі в торгах необхідно було надати аналогічний договір на поточний ремонт дорожнього покриття/доріг чи влаштування дорожнього покриття, виконаний мінімум на 90% суми.

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради, який проводив закупівлю, очолює Дмитро Губський.

Дніпровським “Укравтобудом”, який виграв тендер, володіє Вадим Єрмоленко з Кам’янського. Це чоловік Галини Єрмоленко, яка обіймає посаду директорки Департаменту економічного розвитку Кам’янської міськради з 2017 року, пишуть “Наші гроші“.

Розслідувачі звернули увагу на те, що Єрмоленко ще в 2015 намагався потрапити до облради від “Опоблоку”, але програв.

Вадим Єрмоленко є засновником КолП “Дніпровський кар’єр” і ТОВ “Дор Трест” одноосібно, а також обслугового кооперативу “Спортивне селище” разом із дружиною, Антоном Чупініним, Валерієм Морозом та Олександром Івановим.

Володіють компаніями, які проводять ремонти доріг й родичі Вадима Єрмоленка. Сам Вадим також є засновником ТОВ “Дорпромсервіс”, Людмила Єрмоленко (ймовірно, мати) – ТОВ “Промдорсервіс”, а Віталій Єрмоленко (ймовірно, батько) – ТОВ “Альтінвест” (усі три на сьогодні знаходяться у стані припинення).

Раніше співзасновником “Укравтобуду” був дніпровець Вячеслав Гончаренко. Він володів фірмами “Дорсервіс-Плюс” (припинено), “Дорінвест” і “Будшляхсервіс” (припиняються).

Із 2019 року “Укравтобуд” натендерив 579 млн грн, переважно в нинішнього замовника.

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