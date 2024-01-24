У Кам’янському чоловік чиновниці мерії отримає 24 мільйони на латання доріг за завищеними цінами

Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 3 січня за результатами тендерів замовив ТОВ «Укравтобуд» ремонт доріг на 24 млн грн.
Про це повідомляється у системі “Прозорро”.
На дороги біля будинків у 2024 хочуть витратити 5 млн, а на влаштування дорожнього покриття в місті – 19 млн. Йдеться про холодне фрезерування, ямковий ремонт, влаштування асфальтобетонного покриття, машинну ліквідацію вибоїн і перевезення сміття.
Роботи оплачуватимуть протягом 120 банківських днів після виконання, йдеться у тендері.
Дороги це завжди добре, але “Наші гроші” звернули увагу на те, що половина коштів, понад 11 млн грн, піде на щільний дрібнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 9 179 грн/т (тут і далі ціни та суми з ПДВ). Що дуже дорого, зазначає ЗМІ.
Вартість робіт порівняли з іншими закупівлями, які робили в області. До прикладу, у грудні 2023 року Піщанська сільрада Новомосковського району замовляла капремонти сільських вулиць до кінця року. Там такий асфальтобетон коштував 5 112–6 600 грн/т, що 28-44% дешевше від нинішньої ціни для Кам’янського.
Також у моніторингу “ДерждорНДІ” теж немає подібних цін на асфальт. Для Дніпропетровської області ціни були межах 5 479-7 820 грн/т, що 15-40% дешевше.
Тобто Кам’янська міська рада могла б значно заощадити, закупивши щебінь за нижчими цінами, як це зробили в сусідньому районі.
Щебінь М1000 фракцією 5[3]-10 мм врахували по 2 160 грн/куб. м. У моніторингу ціна щебня фракцією 5-10 мм складає 800 грн/куб. м, що на 63% нижче, але марка не вказана.
ЗМІ також звернули увагу на те, що закупівлю провели без торгів, бо на них окрім обраної фірми ніхто не прийшов.
Для участі в торгах необхідно було надати аналогічний договір на поточний ремонт дорожнього покриття/доріг чи влаштування дорожнього покриття, виконаний мінімум на 90% суми.
Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради, який проводив закупівлю, очолює Дмитро Губський.
Дніпровським “Укравтобудом”, який виграв тендер, володіє Вадим Єрмоленко з Кам’янського. Це чоловік Галини Єрмоленко, яка обіймає посаду директорки Департаменту економічного розвитку Кам’янської міськради з 2017 року, пишуть “Наші гроші“.
Розслідувачі звернули увагу на те, що Єрмоленко ще в 2015 намагався потрапити до облради від “Опоблоку”, але програв.
Вадим Єрмоленко є засновником КолП “Дніпровський кар’єр” і ТОВ “Дор Трест” одноосібно, а також обслугового кооперативу “Спортивне селище” разом із дружиною, Антоном Чупініним, Валерієм Морозом та Олександром Івановим.
Володіють компаніями, які проводять ремонти доріг й родичі Вадима Єрмоленка. Сам Вадим також є засновником ТОВ “Дорпромсервіс”, Людмила Єрмоленко (ймовірно, мати) – ТОВ “Промдорсервіс”, а Віталій Єрмоленко (ймовірно, батько) – ТОВ “Альтінвест” (усі три на сьогодні знаходяться у стані припинення).
Раніше співзасновником “Укравтобуду” був дніпровець Вячеслав Гончаренко. Він володів фірмами “Дорсервіс-Плюс” (припинено), “Дорінвест” і “Будшляхсервіс” (припиняються).
Із 2019 року “Укравтобуд” натендерив 579 млн грн, переважно в нинішнього замовника.
Читайте також:
Автор:
Без паніки - усе під контролем!
23 січня депутати Новомосковської міської ради проголосували за нову назву…
Зарядіть телефон!
Поблизу Дніпра, у Кривому Розі та Кам'янському рятували домівки людей…