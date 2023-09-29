Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость

В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость

Сегодня 13:20
просмотров

Угнанный автомобиль разыскали и вернули владельцу.

Новости Днепра про В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость

8 сентября в полицию обратился 49-летний житель Каменского. Мужчина рассказал, что с его двора пропал автомобиль «ЗАЗ».

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители отработали прилегающую территорию и обнаружили угнанный автомобиль возле одного из дворов частного домовладения. Автоугонщиками оказались 17-летние местные парни, один из которых уже был ранее судим.

Как установили полицейские, подростки увидели автомобиль и решили прокатиться. После неудачных попыток завести машину, подозреваемые откатили ее в частный сектор к дому знакомого, где ее и обнаружили правоохранители.

Юношам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Новости Днепра про В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимостьУкраїнська Новости Днепра про В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимостьРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Голуби мира и сине-желтые цветы: в Кривом Роге в одном из парков появилось «дерево жизни» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 08:38
Голуби мира и сине-желтые цветы: в Кривом Роге в одном из парков появилось «дерево жизни» (ФОТО)

Новый арт-объект установили в парке “Счастье”, что в Восточном микрорайоне.

Ночью россияне атаковали два района Днепропетровщины: есть разрушения
Новости Днепра
Сегодня 07:43
Ночью россияне атаковали два района Днепропетровщины: есть разрушения

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину. Ночью они атаковали Никопольский и Синельниковский…

В бою за Украину погиб глава чеченской общины Кривого Рога
Новости Днепра
Сегодня 07:29
В бою за Украину погиб глава чеченской общины Кривого Рога

Вечная слава!

В Днепре на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух 12-летних девочек: не заметил
Новости Днепра
Сегодня 06:50
В Днепре на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух 12-летних девочек: не заметил

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Последние новости

В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)
В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта: где именно (ФОТО)

В Днепре изобилует ягодами яркая пираканта.

Сегодня 12:22
1
просмотров
В Днепре со 2 октября популярные трамваи изменят маршрут: подробности
В Днепре со 2 октября популярные трамваи изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 11:51
2
просмотров
В Днепре некоторым людям могут не выключать свет во время блекаутов: кто эти счастливчики
В Днепре некоторым людям могут не выключать свет во время блекаутов: кто эти счастливчики

Некоторые категории людей могут не выключать свет во время блекаутов.

Сегодня 11:04
9
просмотров
Жительница Днепра помогала «уклонистам» проходить фиктивную военно-врачебную комиссию
Жительница Днепра помогала «уклонистам» проходить фиктивную военно-врачебную комиссию

В Днепре женщина предлагала гражданам призывного возраста осуществить полное сопровождение в прохождении фиктивной военно-врачебной комиссии с последующим получением ими соответствующих документов.

Сегодня 10:32
2
просмотров
В Днепре на «Озерке» вспыхнул пожар: что известно
В Днепре на «Озерке» вспыхнул пожар: что известно

Спасатели уже на месте!

Сегодня 10:14
55
просмотров
Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023
Днепряне, готовьтесь, будет сильно штормить: календарь магнитных бурь в октябре 2023

В октябре 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности.

Сегодня 09:29
5
просмотров
В Украине предлагают отменить вечернюю и заочную формы получения высшего образования: что известно
В Украине предлагают отменить вечернюю и заочную формы получения высшего образования: что известно

Студентов, которые уже учатся на таких формах, изменения не будут касаться.

Сегодня 09:00
5
просмотров
Голуби мира и сине-желтые цветы: в Кривом Роге в одном из парков появилось «дерево жизни» (ФОТО)
Голуби мира и сине-желтые цветы: в Кривом Роге в одном из парков появилось «дерево жизни» (ФОТО)

Новый арт-объект установили в парке “Счастье”, что в Восточном микрорайоне.

Сегодня 08:38
6
просмотров
Ночью россияне атаковали два района Днепропетровщины: есть разрушения
Ночью россияне атаковали два района Днепропетровщины: есть разрушения

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину. Ночью они атаковали Никопольский и Синельниковский районы.

Сегодня 07:43
5
просмотров
В бою за Украину погиб глава чеченской общины Кривого Рога
В бою за Украину погиб глава чеченской общины Кривого Рога

Вечная слава!

Сегодня 07:29
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх