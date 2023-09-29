В Каменском 17-летние парни угнали автомобиль: один из них уже имел судимость

8 сентября в полицию обратился 49-летний житель Каменского. Мужчина рассказал, что с его двора пропал автомобиль «ЗАЗ».
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители отработали прилегающую территорию и обнаружили угнанный автомобиль возле одного из дворов частного домовладения. Автоугонщиками оказались 17-летние местные парни, один из которых уже был ранее судим.
Как установили полицейские, подростки увидели автомобиль и решили прокатиться. После неудачных попыток завести машину, подозреваемые откатили ее в частный сектор к дому знакомого, где ее и обнаружили правоохранители.
Юношам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
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