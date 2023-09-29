У Кам’янському 17-річні хлопці викрали автомобіль: один із них вже мав судимість

8 вересня до поліції звернувся 49-річний житель Кам’янського. Чоловік розповів, що з його подвір’я зник автомобіль «ЗАЗ».
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці відпрацювали прилеглу територію та виявили викрадений автомобіль поблизу одного з дворів приватного домоволодіння. Автовикрадачами виявились 17-річні місцеві юнаки, один з яких вже був раніше судимим.
Як встановили поліцейські, підлітки побачили автомобіль та вирішили покататися. Після невдалих спроб завести автівку, підозрювані відкотили її у приватний сектор до будинку знайомого, де її і виявили правоохоронці.
Юнакам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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