Ночью россияне атаковали два района Днепропетровщины: есть разрушения

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину. Ночью они атаковали Никопольский и Синельниковский районы.

По Никопольщине враг бил из артиллерии – под вражеский удар попали сам Никополь, Покровская и Мировская громады.

К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Ударили россияне и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В результате обстрела загорелся частный дом, пожар ликвидировали.

Люди не пострадали, но уничтожены дом и хозяйственная постройка.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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