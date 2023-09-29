Ночью россияне атаковали два района Днепропетровщины: есть разрушения

По Никопольщине враг бил из артиллерии – под вражеский удар попали сам Никополь, Покровская и Мировская громады.
К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Ударили россияне и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В результате обстрела загорелся частный дом, пожар ликвидировали.
Люди не пострадали, но уничтожены дом и хозяйственная постройка.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!
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