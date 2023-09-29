В бою за Украину погиб глава чеченской общины Кривого Рога

На войне за Украину погиб военный Магомед-бей Ганиев, который воевал в батальоне имени шейха Мансура. С 2021 года он возглавлял чеченскую диаспору Кривого Рога.
Печальное известие сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Андрей Лозовой.
К большому сожалению, есть подтверждение, что в бою на Запорожском направлении погиб глава чеченской общины Кривого Рога Магомед-бей Ганиев. Почивай с миром, Мага. ИншАлла! Помолитесь за его душу по-своему: кому как с Богом приятнее. Или просто вспомните добрым словом, – написал он.
Как пишет издание «Рудана», военный был родом из Ингушетии, проживал в Кривом Роге и с 2021 года был главой чеченской общины города. Магомед профессионально занимался спортом и имел семью – жену и дочерей.
В своем завещании военный просил похоронить его на мусульманском кладбище в Киеве.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина! Вечная слава Герою!
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