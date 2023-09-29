Голуби мира и сине-желтые цветы: в Кривом Роге в одном из парков появилось «дерево жизни» (ФОТО)

28 сентября в Кривом Роге появился новый арт-объект под названием «Символическое дерево жизни».
Об этом сообщила местная жительница Светлана Хватова в Facebook.
В парке «Счастье» установили новый арт-объект «Символическое дерево жизни». Ни одно мероприятие у нас не проходит без проведения символических акций, таких как «Чествование памяти павших», «Писанки Победы», «Солнышки надежды» и т.д., когда мы вместе с детьми украшаем деревья патриотическими символами, сделанными собственными руками. Теперь внимание к символам будет приковано именно на символическом дереве, – написала она.
В субботу, 30 сентября, в 16:00 возле символического дерева пройдет акция «Благодарю ВСУ за каждый новый день!»
Все желающие могут принять участие.
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Александра Лучка
Автор:
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