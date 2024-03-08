В кальянной Кривого Рога «на горячем» задержали дельцов, за $12 тыс переправлявших мужчин за границу

Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда к ним пришли правоохранители.

Двое жителей Кривого Рога обещали переправить ухилянтов за границу за 12 тысяч долларов. Их разоблачили и задержали, когда они встречались с потенциальным клиентом.

По данным следствия, подозреваемые подыскивали военнообязанных мужчин, желающих избежать призыва на военную службу. Криворожцы обещали «клиентам», что смогут помочь им пересечь границу в обход пропускных пунктов.

За свои услуги брали по 12 тысяч долларов с человека.

Задержали дельцов во время встречи с потенциальным клиентом в развлекательном заведении Кривого Рога. Подозреваемые разъясняли для него все детали схемы и получения денег.

Подозреваемые, которые создали канал по незаконной переправке мужчин через границу, это жители Кривого Рога 29 и 45 лет. 29-летний мужчина подыскивал клиентов, завязывал с ними дружеские отношения и предлагал уехать из страны и избежать мобилизации.

При этом упоминал сообщника, имеющего связи и возможности для оформления документов. 12 тыс. долларов клиенты должны были оплатить перед выездом, получив необходимые материалы.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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