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  • У кальянній Кривого Рогу “на гарячому” затримали ділків, що за $12 тис переправляли чоловіків за кордон

У кальянній Кривого Рогу “на гарячому” затримали ділків, що за $12 тис переправляли чоловіків за кордон

Сьогодні 11:20
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Ділки якраз зустрічалися з потенційним клієнтом у кальянній, коли до них навідалися правоохоронці.

Новости Днепра про У кальянній Кривого Рогу

Двоє мешканців Кривого Рогу обіцяли переправити ухилянтів за кордон за 12 тисяч доларів. Їх викрили і затримали, якраз коли вони зустрічалися з потенційним клієнтом. 

За даними слідства, підозрювані підшуковували військовозобов’язаних чоловіків, які бажають уникнути призову на військову службу. Криворіжці обіцяли “клієнтам”, що зможуть допомогти їм перетнути кордон в обхід пропускних пунктів. 

За свої послуги брали по 12 тисяч доларів з людини.

Затримали ділків під час зустрічі з потенційним клієнтом у розважальному закладі Кривого Рогу. Підозрювані якраз роз’яснювали для нього всі деталі схеми та отримання грошей.
 
Підозрювані, які створили канал з незаконного переправлення чоловіків через кордон, це жителі Кривого Рогу 29 та 45 років. 29-річний чоловік підшуковував клієнтів, зав’язував з ними дружні стосунки і пропонував виїхати з країни та уникнути мобілізації.
 
При цьому згадував про спільника, який має зв’язки та можливості для оформлення документів. 12 тис доларів клієнти мали сплатити перед виїздом, отримавши необхідні матеріали.
 
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 

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