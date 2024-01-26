В каких случаях жителям Днепра придется менять паспорт-книжечку на ID-карту

Паспорт – документ, подтверждающий личность и гражданство его владельца. До 2016 года в Украине выдавали паспорт-книжечку (образца 1994 года), после – в виде ID-карты.
У жителей Днепра часто возникают вопросы, а в каких случаях нужно менять паспорт-книжечку на ID-карту и вообще нужно ли.
Ответ искали журналисты dnepr.info.
Как указано на сайте Государственной миграционной службы, законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Однако каждый может заменить «книжечку» на ID-карту по собственному желанию.
Кроме того, ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года (потеря, кража, порча, смена фамилии или других данных владельца документа).
Также паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.
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