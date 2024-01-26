В яких випадках мешканцям Дніпра доведеться замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

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Паспорт – документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. До 2016 року в Україні видавали паспорт-книжечку (зразка 1994 року), після – у вигляді ID-картки.

У мешканців Дніпра часто виникають питання, а в яких випадках потрібно замінювати паспорт-книжечку на ID-картку та чи взагалі потрібно.

Відповідь шукали журналісти dnepr.info.

Як зазначено на сайті Державної міграційної служби, законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Однак кожен може замінити “книжечку” на ID-картку за власним бажанням.

Крім того, ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта зразка 1994 року (втрата, крадіжка, псування, зміна прізвища або інших даних власника документа).

Також паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

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