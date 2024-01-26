Уже третє місто Дніпропетровщини відмовилося себе перейменовувати: деталі

У Синельниковому на Дніпропетровщині голосували за нову дерусифіковану назву міста.

26 січня відбулася сесія міськради щодо перейменування міста. Депутати мали розглянути питання щодо перейменування міста, але схоже голосування провалили.

Раніше під час народного голосування обрали нову назву для Синельникового – Придніпровськ. Однак паралельно з опитуванням, де люди голосували за один із п’яти варіантів, ініціативна група збирала підписи за те, щоб нічого не змінювати.

Представники ініціативної групи зуміли зібрали три тисячі підписів містян, що на 300 більше ніж учасників голосування за перейменування. Противники зміни назви міста зазначили, що Синельникове не підпадає під перейменування, бо немає доказів того, що воно назване саме на честь намісника Катеринославського намісництва часів Російської імперії Івана Синельникова, пише “Суспільне”.

У міськраді спочатку наголосили, що до Верховної Ради мають подати новий варіант, однак депутати не проголосували за жоден із запропонованих, тому вирішили надіслати прохання про відтермінування перейменування міста до кінця війни.

Нагадаємо, майже місяць мешканці Синельникового обирали нову назву для міста з п’яти варіантів.

Найбільше голосів набрала назва Придніпровськ (972 голоси). За Ріднопіль – 710 голосів, Січеслав — 703, Залізничне — 327, Любомир — 65.

Перейменування міст Дніпропетровщини – що відомо

Раніше проти перейменування Першотравенська виступили місцеві депутати, які одноголосно вирішили не змінювати назву міста. Таким чином тільки Новомосковськ подав на розгляд Верховної Ради нове ім’я для населеного пункту. А в Синельниковому, Першотравенську та Павлограді відмовилися це робити.

Тепер слово за нардепами, адже за рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті, усі три міста мали б бути перейменовані, згідно з законом про дерусифікацію топонімів, позаяк мають у своїй назві

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