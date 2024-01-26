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  • Має тату з вовчицею: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклу 28-річну жінку

Має тату з вовчицею: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклу 28-річну жінку

Сьогодні 14:32
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Має тату з вовчицею: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклу 28-річну жінку

У Нікополі правоохоронці розшукують 28-річну Дар’ю Іванову.

Відомо, що 20 січня близько 22:00 жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 28-30 років, зріст 175 см, волосся каштанове до плечей, очі зелені.

Була одягнена: чорна дублянка, чорні джинси.

Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі «вовчиця з місяцем».

Якщо ви бачили Дар’ю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Має тату з вовчицею: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклу 28-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Має тату з вовчицею: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклу 28-річну жінкуРусский

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