Має тату з вовчицею: на Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклу 28-річну жінку

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У Нікополі правоохоронці розшукують 28-річну Дар’ю Іванову.

Відомо, що 20 січня близько 22:00 жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 28-30 років, зріст 175 см, волосся каштанове до плечей, очі зелені.

Була одягнена: чорна дублянка, чорні джинси.

Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі «вовчиця з місяцем».

Якщо ви бачили Дар’ю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

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