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  • У Дніпрі на Перемозі в +2 знову помітили купу рибалок посеред річки (ФОТО)

У Дніпрі на Перемозі в +2 знову помітили купу рибалок посеред річки (ФОТО)

Сьогодні 15:15
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На Перемозі знову помітили рибалок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі в +2 знову помітили купу рибалок посеред річки (ФОТО)

Рибалки на Перемозі знову взялися за своє. Рибацьке містечко, яке “спорудили” з початком морозів, розростається і досі.

На косі ж/м Перемога-6 посеред річки стоять намети та перебуває більше десятка рибалок, повідомляють очевидці.

На Перемозі помітили дивних пінгвінів, ой, рибаків, – йдеться у дописі на Facebook-сторінці “Наша Перемога”.

Учора кригу знову прикрило снігом, тому на поверхні замерзлої річки видніються сотні слідів. Не зупиняє поціновувачів зимової риболовлі ні +2 за вікном, ні туман, ні тонка крига. 

Дніпряни, які гуляють поруч, переймаються долею відчайдухів, зазначаючи, що треба запросити рятувальників на чергування, аби ті стежили за рибалками і у разі чого могли швидко відреагувати. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі в +2 знову помітили купу рибалок посеред річки (ФОТО)

Утім досвідчені рибалки в коментарях зазначають, що автор допису просто “не в темі” та діляться фотодоказами свого улову. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі в +2 знову помітили купу рибалок посеред річки (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік провалився під кригу. Це сталося на ж/м Ломівський. Відчайдуха, який забрався на ледь замерзлу водойму, рятувальникам довелося витягувати з крижаної води. На щастя, обійшлося без трагічних наслідків. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі в +2 знову помітили купу рибалок посеред річки (ФОТО)Українська

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