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В Днепре на Победе в +2 снова заметили кучу рыбаков посреди реки (ФОТО)

Сегодня 15:15
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На Победе снова заметили рыбаков.

Новости Днепра про В Днепре на Победе в +2 снова заметили кучу рыбаков посреди реки (ФОТО)

Рыбаки на Победе снова взялись за свое. Рыбацкий городок, который «построили» с началом морозов, разрастается до сих пор.

На косе ж/м Победа-6 посреди реки стоят палатки и находятся более десятка рыбаков, сообщают очевидцы.

На Победе заметили странных пингвинов, ой, рыбаков, — говорится в сообщении на Facebook-странице «Наша Победа».

Вчера лед снова прикрыло снегом, поэтому на поверхности замерзшей реки виднеются сотни следов. Не останавливает ценителей зимней рыбалки ни +2 за окном, ни туман, ни тонкий лед.

Днепряне, гуляющие рядом, озабоченные судьбой смельчаков, отмечают, что нужно пригласить спасателей на дежурство, чтобы те следили за рыболовами и в случае чего могли быстро отреагировать.

Новости Днепра про В Днепре на Победе в +2 снова заметили кучу рыбаков посреди реки (ФОТО)

Впрочем, опытные рыбаки в комментариях отмечают, что автор сообщения просто «не в теме» и делятся фото-доказательствами своего улова.

Новости Днепра про В Днепре на Победе в +2 снова заметили кучу рыбаков посреди реки (ФОТО)

Напомним, в Днепре мужчина провалился под лед. Это произошло на ж/м Ломовский. Смельчака, который вышел на едва замерзший водоем, спасателям пришлось вытаскивать из ледяной воды. К счастью, обошлось без трагических последствий.

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