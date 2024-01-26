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  • На плече — тату с волчицей: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю женщину

На плече — тату с волчицей: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю женщину

Сегодня 14:32
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Новости Днепра про На плече - тату с волчицей: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю женщину

В Никополе правоохранители разыскивают 28-летнюю Дарью Иванову.

Известно, что 20 января около 22:00 женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 28-30 лет, рост 175 см, волосы каштановые до плеч, глаза зеленые.

Была одета: черная дубленка, черные джинсы.

Особые приметы: татуировка на левом плече «волчица с луной».

Если вы видели Дарью или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На плече - тату с волчицей: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про На плече - тату с волчицей: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю женщинуРусский

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