На плече — тату с волчицей: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю женщину

В Никополе правоохранители разыскивают 28-летнюю Дарью Иванову.
Известно, что 20 января около 22:00 женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 28-30 лет, рост 175 см, волосы каштановые до плеч, глаза зеленые.
Была одета: черная дубленка, черные джинсы.
Особые приметы: татуировка на левом плече «волчица с луной».
Если вы видели Дарью или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.
Важна любая информация!
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